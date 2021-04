Cricketseizoen begint komend weekeinde

15 april – Op 18, 24 en 25 april wordt de officieuze opening van het cricketseizoen in de Haagse regio gehouden. Door corona krijgt het evenement een andere opzet te weten drie wedstrijden met drie partijen, op drie dagen en twee locaties. Op deze manier wordt voldaan aan de coronaregels. ‘Helaas is er nog geen publiek welkom’, meldt Voorburg Cricket Club (VCC). De ChicKing Cup wordt financieel mogelijk gemaakt door ChicKing, de gemeente Den Haag en VCC. Op 18 april trappen de Haagse topploegen HBS en HCC af met ingekorte wedstrijd. Aan de Groene Zoom langs de Vliet ontvangt VCC op 24 en 25 april achtereenvolgens HCC en HBS.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink