Op naar 320 laadpalen elektrische auto’s

16 april – De komende drie jaar komen er in de gemeente maximaal 200 openbare laadpalen bij, bovenop de huidige 120. Daarmee zijn dan bezitters van elektrische auto’s gegarandeerd van een oplaadplek op maximaal 200 meter van hun woning. Wethouder Astrid van Eekelen zegt blij te zijn dat het lage tarief van 31 cent per kWh is weten te behouden. Dat was een belangrijk uitgangspunt in de aanbesteding. ‘Elektrisch rijden willen we zo aantrekkelijk mogelijk maken voor inwoners’, zegt zij. ‘Dit is schoner en zuiniger en draagt daarmee bij aan onze doelstelling om een groene en duurzame woongemeente te zijn’.

Nieuwe laadpalen zullen worden voorzien van slimme laadtechnieken, waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen. De aanbesteding is samen met 30 Zuid-Hollandse gemeenten gedaan. Hierdoor is het de grootste aanbesteding voor openbare oplaadpunten in Nederland. In alle gemeenten samen worden er de komende drie jaar naar verwachting totaal 4000 nieuwe laadpunten geplaatst. De aanbesteding is gewonnen door ENGIE als services- en energiebedrijf.