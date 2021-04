Nieuwe wandel- en fietsroute door gemeente

17 april – Hoe het beste te gaan langs de mooiste plekjes in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk? Het antwoord daarop wordt gegeven door het lokale Erfgoedpodium dat alle reeds bestaande informatie gaat bundelen, uitbreiden en digitaliseren in een brochure en met een app die in juli gereed is. Zichtbaar erfgoed in de vorm van monumenten, parken en onder meer de Vliet. Maar ook ‘onzichtbaar’ erfgoed, in de vorm van geschiedenis en verhalen.

Het Erfgoedpodium is een club waarin 18 stichtingen, verenigingen en erfgoedlocaties samenwerken. Het bijzondere van het lokale erfgoed is dat het uitstijgt boven de lokale geschiedenis. Met historische figuren als Constantijn en Christiaan Huygens en de resten van een complete Romeinse stad onder de grond, liggen de verhalen voor het oprapen.

Normaliter zou nu, tijdens de Werelderfgoeddag, Schatten aan de Vliet worden gehouden en de opening van het toeristen- en watersportseizoen plaatsvinden. Door de huidige situatie kan dit evenement dit jaar niet plaatsvinden. Maar in april 2022 wordt er wel groots uitgepakt. Met de nieuwe route hoopt het Erfgoedpodium de inwoners en bezoekers te kunnen stimuleren om erop uit te trekken, te voet of per fiets. Foto Charles Groeneveld.