Blij met 16 graden, een zomers tafereeltje

19 april – Zo warm was het nu ook weer niet maar met 16 graden is een kinderhand in deze moeilijk op gang komende lente al snel gevuld. Met het zonnetje hoog aan de hemel deed de temperatuur bedrieglijk meer vermoeden. Zoals bij de supermarkt aan de Mgr Van Steelaan waar een bijna zomers tafereeltje spontaan waarneembaar werd. Even op de zitrand uitpuffen na het doen van de boodschappen en het van je afwerpen van het winterjack. Of was het ook een gevoel van corona moeheid en hup naar buiten? Het was in elk geval regelrecht genieten voor deze mevrouw. Verder deze week gaan we van 16 weer terug naar 10 graden.