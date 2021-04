Tweewielertje aan buitenboord-kapstok

21 april – Binnen in deze bestelbus moet er voor dit half antieke loopfietsje geen plaats geweest zijn, anders zou de eigenaar het niet aan twee riemen buiten achterop gehangen hebben. Een andere verklaring hebben we zo een-twee-drie niet voor het zomaar achterlaten van dit aardige tweewielertje aan de ‘buitenboord kapstok’. Onze correspondent Louis van Vliet meldde zich met dit berichtje vanaf de Aart van der Leeuwkade waar het in beeld kwam.

