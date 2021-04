Succesvolle bijentelling in Voorburg

22 april – Ook in Voorburg gold enthousiasme voor de Nationale Bijentelling die dit jaar vorig weekeinde werd gehouden en meer dan 200.000 geregistreerde waarnemingen opleverde. Onze correspondent Willem Hasekamp deed mee aan de telling en zegt dat het aantal hommels dat werd waargenomen boven verwachting was van de organisatie gezien het koude winterweer van de afgelopen tijd. ‘De honingbij was ook dit jaar favoriet met maar liefst meer dan 55.000 gespotte exemplaren’, weet Hasekamp.

‘Voor ons zijn de bijen onmisbaar. Dankzij de bijen worden de planten bestoven zodat wij deze voor ons eten kunnen gebruiken. Er zijn in Nederland op dit moment nog 358 bijensoorten over. Nu de bijentelling achter de rug is kunnen we nog aandacht aan deze gevleugelde dieren geven door een foto van ze te maken. Hierbij het resultaat van zo’n foto ‘De Bij en de Blauwe Druif’’.