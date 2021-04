Gerestaureerd carillon klinkt weer als een klok

23 april – Stadsbeiaardier Gerda Peters zal op Koningsdag (27-4) vanaf 09.30 uur het carillon van de Oude Kerk bespelen met om 10.00 uur als startsein het Wilhelmus. Het Carillon heeft een volledige restauratie ondergaan waarbij o.a. het klavier technisch verbeterd is. ‘Het instrument speelt nu dan ook veel beter dan voorheen’, zeggen de Vrienden van het Carillon. Daarnaast zijn er vijf kleine klokjes bijgekomen waardoor een groter repertoire gespeeld kan worden. De automaat voor de tijdsaanduiding speelt weer dagelijks en ook de reguliere bespelingen op elke 2e en 4e zaterdagmiddag van de maand zijn weer opgestart na een periode van stilte in Voorburg. Alvast een kijkje nemen? Dat kan via de link naar een mooi filmpje van radio Midvliet over de restauratie’. https://youtu.be/p3FlhMp5Mek