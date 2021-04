Stilstaan bij 7 huizen waar 234 Joden woonden

24/25 april – Op de stoep bij zeven woonhuizen in Voorburg en Leidschendam zijn op 22 april twintig zogeheten Stolpersteine geplaatst. In deze huizen woonden Joodse families die in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd zijn, in totaal 234 Joden die in de oorlog omkwamen. Om daar blijvend aandacht voor te vragen komen Stolpersteine voor hun laatste woonhuis. Speciaal voor dit doel is de Stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg opgericht. In het najaar zullen veertig stenen worden geplaatst. De naam is ontleend aan het feit dat voorbijgangers het opvallende steentje in de stoep zien en erbij stilstaan om de naam en overige gegevens te lezen.

Een Stolperstein is een messing plaatje van 10×10 centimeter met daarin gegraveerd naam, geboortedatum, jaar van deportatie en plaats waar de bewoner is vermoord. Voor elke weggevoerde bewoner wordt één steentje geplaatst. Deze week zijn er Stolpersteine geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse familie Bak uit Leidschendam en de families Meijers, Van Daelen, Van Dam, Adelaar, Waisvisz en Kukenheim uit Voorburg. Er was tot nu toe in 2018 één Stolperstein geplaatst in de Rhijnvis Feithstraat, als aandenken aan Alfred Goldsteen en op verzoek van de nabestaanden. Van de plaatsing is een film gemaakt die vanaf begin mei onder meer te zien is op de website van de Historische Vereniging Voorburg.