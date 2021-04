Met gestrekte arm lintjes aanpakken

26 april – Ter gelegenheid van koningsdag hebben veertien personen een koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau gekregen. Een gebruikelijke bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis was niet mogelijk vanwege corona. In plaats daarvan werden de decorandi aan de deur verrast met een ‘boodschap namens de Koning’ waarna burgemeester Klaas Tigelaar een toespraakje hield en met gestrekte arm het doosje met bijbehorende de versierselen aanreikte. Een weinig sfeervolle koninklijk handeling, het is niet anders, maar het ziet er wel een beetje uit als aanpakken in plaats van sierlijk opspelden. (Foto Robin Thoma).

De decorandi zijn: Mevrouw E.I. van Sloten-van de Munt (Officier), de heer B.I.A. Ruskauff (Lid), de heer P.G. Pieters (Lid), mevrouw C.M. Muller-Zwartepoorte (Ridder), mevrouw A.M.M. van Leeuwen (Lid), de heer H.J.P.G. Kaajan (Ridder), mevrouw P.H. Koers (Lid), mevrouw L.M.J. Hijlarides (Ridder), de heer P.G. Pieters (Lid), de heer J.W.M. Engels (Ridder), de heer J. van der Bruggen (Lid), de heer T.W.J. Tetteroo (Lid), de heer W.D.M. van Weers (Lid), de heer A.W. Jehee (Lid) en de heer H.M. Scheermeyer (Lid).