Beter welkom door registratie

28 april – Horecaondernemers hebben met ondersteuning vanuit de gemeente de online registratie tool ‘Gastvrij LV’ in gebruik genomen. Hiermee kunnen zij op eenvoudige wijze via een QR-code hun bezoekers volgens de RIVM-richtlijnen registreren. Voor de buitenterrassen geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf, dit mag ook aan de deur van het restaurant of café. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand zitten, tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. Per buitenterras geldt een maximum van 50 personen. De gemeente staat tijdelijke terrasuitbreidingen tot 1 november 2021 toe met een versnelde procedure. Een horecaondernemer kan een aanvraag indienen bij de gemeente voor het zo’n uitbreiding van het terras.