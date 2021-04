Blijheid met ijsje op heropend terras

29 april – De duimen gingen omhoog evenals de ballonnen die de mensen van de ijssalon op het Koningin Julianaplein ophingen voor de heropening van het terras. Eindelijk was het weer toegestaan om buiten aan te schuiven. Wat een blijheid bij de bediening en de klanten, maar de vreugde samen met een zonnetje was gisteren van korte duur. We kampen in deze lente nog wel even met een soort voorjaarsherfst. Ap de Heus maakt deze foto.