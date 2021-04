Volop bouwen en verbeteren tot in 2024

Beide corporaties hebben hun voornemens bekend gemaakt in het kader van nieuwe meerjarenafspraken die zij met de gemeente willen maken voor de periode 2021-2024. Die afspraken moeten nog voor het eind van dit jaar gemaakt en bekrachtigd worden. Samen hebben deze corporaties nu 10.536 woningen in de gemeente.

Wooninvest meldt verder de sloop en nieuwbouw van 96 sociale woningen aan de Emmastraat/Oranje Nassaustraat/Prins Hendrikstraat in Voorburg (2023), sloop en nieuwbouw van 59 sociale woningen aan de Van Faukebergestraat en -plein (2024), renovatie van 74 sociale woningen aan de Van Everdingenstraat (2024), renovatie van 122 sociale woningen aan de Hartzstraat (2024) en renovatie van 210 sociale woningen aan de Caan van Necklaan/Velthuijsenlaan in Leidschendam (2024).

Vidomes realiseert 48 sociale woningen aan de Rijnlandlaan (2020), 10 tot 15 in Stompwijk (2021), 19 in de Nieuwstraat Leidschendam (2021) en 25 aan De Star Leidschendam (2024).

30 april – De woningcorporaties Vidomes en Wooninvest hebben hun plannen voor sociale woningen in Leidschendam-Voorburg voor de periode 2021-2024 bekend gemaakt. Vidomes bouwt er in die periode tot 107, inclusief de 48 woningen die dit jaar opgeleverd moeten worden.

