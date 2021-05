Fietsers en wandelaars op gespannen voet

1 mei – Deze maand wordt het 400-jarig bestaan van molen De Vlieger gevierd. Ter gelegenheid hiervan wordt door de Historische Vereniging Voorburg een memorieboek uitgegeven. De voorbereidingen zijn al geruime tijd gaande onder begeleiding van voorzitter Mart Jochemsen van stichting Molen de Vlieger, hier gefotografeerd.

Het wordt een bescheiden coronafeestje rond het uitkomen van het boek daar aan het Essepad in Essesteyn. We komen hier natuurlijk nog op terug maar eerst gaat dit stukje over het Essepad, een officiële fietsroute langs de molen waar zich ook veel voetgangers op wagen. Dat conflicteert nogal eens tussen fietsers en voetgangers die de molen van dichtbij willen bekijken.

Fietsers claimen dat pad af en toe nadrukkelijk want nergens staat dat voetgangers hier ook welkom zijn. Dat is dus schipperen met niet altijd vriendelijke woorden als fietsers en voetgangers elkaar in de weg dreigen te zitten. Het voetpad stopt bij het bruggetje bij de rode afvalbak. Voetgangers moeten zich vanaf hier behelpen. Daarom tijdens het mooie jubileum de grote vraag of de gemeente een wandelpad kan aanleggen langs het fietspad. De ruimte laat dat zeker toe. Jochemsen zou dat als een ware bekroning op het werk van de vrijwilligers zien die de molen altijd maar weer prima draaiende houden. Dan kunnen zowel wandelaars met rust van de molen genieten zonder steeds nerveus rond te moeten kijken of er geen fietsers aan komen sjezen. Kortom, dit moet echt anders gemeente.