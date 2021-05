2 mei – In deze aspergetijd kan er maar één marktkoopman zijn die de beste asperges van het land verkoopt. En die zelfbedachte eer ging gisteren naar de groenteman op de markt aan het Oosteinde die er geen geheim van maakte de beste parel van het land in huis te hebben. En zijn assistente schilde de koningin van de groente op verzoek met grote aandacht.

