Cricketfotograaf schiet raak op hét moment

3 mei – Het heet een typische zomersport te zijn: cricket en is daarbij ook nog eens internationaal de King of Sports! Van begin mei tot in september wordt de sport in competitie-verband gespeeld. Bij warm weer mag je verwachten en liever niet bij kille herfstachtige omstandigheden zoals gisteren gebeurde.

Dicht bij huis kennen we VCC (Voorburg Cricket Club) die uitkwam tegen het Schiedamse Excelsior en verloor. Voor de Voorburgse fotograaf Marc Scheffelaar werd het echter wel een topdag. Hij maakte deze mooie foto die precies laat zien waar het bij cricket om gaat. De batsman probeert de keiharde bal tegen te houden (of te slaan) die op hem met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur wordt ‘afgevuurd’ door de bowler. Hier lukt dat dus niet en hij mist. De bal knalt in het wicket (3 paaltjes waarop 2 lichte houtjes liggen) en spat uiteen. De bowler van Excelsior levert goed werk en springt een gat in de lucht want een van de 11 batsmen is uit en kan naar de kant. Lees het verslag op de website van VCC. Of ga eens kijken aanstaande zaterdag als VOC Rotterdam op bezoek komt in Voorburg en VCC zich wel revancheren. (Ingang naast het Wellantcollege langs de Vliet).