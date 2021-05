GBLV tegen voordracht Haagse ex-wethouder

4 mei – Bericht van de fractie Gemeentebelangen over de voordracht van de PvdA om de heer Rabin Baldewsingh tot wethouder te benoemen. ‘Wij zullen die voordracht niet steunen en op 11 mei in de gemeenteraad tegen stemmen’, zegt GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg. ‘Wij hebben ons met de bewoners van de Zeeheldenwijk en vele andere inwoners van Leidschendam-Voorburg ingezet om de komst van de Haagse windturbine op de grens van onze gemeente te voorkomen. De windturbine ontsiert en geeft overlast. De woorden van de toenmalig Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (’Hoe kan nou één windmolen Leidschendam-Voorburg ontsieren?’), zijn wij niet vergeten. Hoe kunnen we in de gemeenteraad enerzijds met bewoners tégen de windturbine strijden en aan de andere kant instemmen met de benoeming van een wethouder die geen besef lijkt te hebben wat zijn opstelling destijds heeft veroorzaakt?’.