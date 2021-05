Film in plaats van openbare herdenking

4 mei – Dit jaar is er vanwege de coronamaatregelen geen openbare herdenking in het Sijtwendepark. Daarom komt de gemeente dit jaar met een bijzondere herdenkingsfilm die om 20.30 uur uitgezonden wordt om toch op een gedenkwaardige manier dit moment te kunnen beleven. In de film neemt presentator Eric Bouwman de kijker mee langs de traditionele elementen van de dodenherdenking in Leidschendam-Voorburg. Ook wordt in de film teruggeblikt op de herdenkingen bij de andere twee oorlogsmonumenten in de gemeente, de Naald en Park Leeuwenbergh. Op 4 mei om 20.30 uur vindt de online dodenherdenking plaats via YouTube en de gemeentelijke social mediakanalen. De link naar de online uitzending is ook te vinden via de website www.lv.nl/herdenking.