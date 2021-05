Horeca-straat in de startblokken

5 mei – Bevrijdingsdag 2021. De horeca bereidt zich voor op een seizoen van herstel van zakelijke ellende door de maatregelen rond de corona-crisis. Op het Stationsplein is weer een groot terras ingericht en in de Herenstraat zien we ook de nodige actie met stoeltjes buiten om neer te strijken. Alleen het weer wil nog niet zo. De Kerkstraat is intussen tot horecastraat van Voorburg uitgeroepen met afsluitend hekwerk. Verkeer zal een straatje om moeten.