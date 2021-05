Gespannen Gemeente: ‘Blijf weg bij drukte Mall’

6 mei – Bij de Mall in Leidschendam doen zich de eerste chaotische taferelen voor. Niet alleen binnen maar ook met de auto’s in een grote kring eromheen. Toevoerwegen slibben dicht en parkeerruimte is overbezet. Ook de gemeente is gealarmeerd. In een bericht zegt zij: ‘Het wordt steeds lastiger om afstand te houden met deze drukte en geregeld worden de parkeerplaatsen gesloten om ervoor te zorgen dat er alleen mensen uit gaan en niet meer binnen komen. Het gevolg is dat de wegen en wijken rondom The Mall volstromen en mensen op plekken parkeren die daar niet voor bestemd zijn. In permanent gesprek met The Mall zijn al verschillende maatregelen genomen. Aanvullend daarop kijken we naar extra maatregelen rondom parkeren en de verkeersdrukte.

Burgemeester Klaas Tigelaar lijkt de wanhoop nabij. Hij zegt: ‘Kom niet voor een dagje uit of om gezellig te shoppen naar de Mall. Ik doe nogmaals een dringende oproep: Zoek deze drukte niet op! Ga naar het Huygenskwartier of Julianabaan in Voorburg, of naar het Damcentrum. Grote kans dat u daar ook slaagt’.

Het was voorspelbaar dat The Mall of The Netherlands verkeersproblemen teweeg zou brengen. Het onderwerp stond vaak op agenda’s van zowel de directie als de gemeente. De gemeenteraad heeft het er vaak over gehad en dan toch gaat het fout. Er werden zo’n 300.000 bezoekers per week verwacht. Nu vraagt de burgemeester de drukte niet op te zoeken en Mall-klanten hun verantwoordelijkheid te nemen. Door werkzaamheden op de A4 wordt het verkeer morgen omgeleid via de N44 waardoor nog meer drukte wordt verwacht op de N14 (Sijtwende tunnels).

Reactie van lezer (naam bij redactie bekend):

‘Wat een vreemde uitspraak van de burgemeester. Als de bezoekers zich namelijk aan dit advies gaan houden kunnen de zaken failliet raken. Maar zover heeft de burgervader blijkbaar niet nagedacht. De winkeliers aldaar zullen hem dit verkeerde advies daarom zeer kwalijk nemen. De voorgenomen maatregelen blijken nu niet afdoende te zijn. Als dit niet snel wordt opgelost zullen de aldaar gevestigde bedrijven, noodgedwongen moeten sluiten omdat de torenhoge huren dan niet meer op te brengen zijn’.