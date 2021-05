Ineke Verbeek overleden

7 mei – Oud-voorzitter drs Ineke Verbeek van Wijkvereniging Oud-Voorburg is gistermiddag na een lang ziekbed overleden. Vele jaren was zij het gezicht van historische Voorburg, klom als geen ander in de protestpen als dat maar even nodig was, ging met bestuurders en raadsleden in gesprek en maakte zich sterk voor zaken die ‘haar oud Voorburg’ bedreigden of daaraan afbreuk deden. Ineke Verbeek bewoonde de oranjerie van de toenmalige prinses Marianne aan het Oosteinde. De crematie zal aanstaande woensdag plaatsvinden. Later meer informatie.