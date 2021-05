Stil maar waakzaam op hoge takkenconstructie

8/9 mei – De dierenwei in park Vreugd en Rust is dicht, alleen in de verte hoor je wat geluiden van de ‘bewoners’ die met elkaar in gesprek zijn. Verder is het stil bij de hekken waar kleine kinderen graag komen met ouders/grootouders. Stil en onbeweeglijk maar niet minder waakzaam is het hoentje dat midden in de sloot met honderden takjes een hoog nest heeft geconstrueerd. Het wordt een beetje opschieten met het opwarmen van de eitjes die deze maand behoren uit te komen. Ja en hoe vanzelfsprekend vinden we dat jaarlijkse wondertje steeds weer.