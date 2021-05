Als een prinses ging Marva haar huwelijk in….

9 mei – De trouwdag van Marva Alkhoori dreigde gisteren compleet in het water te vallen. Even voorbij het middaguur was het een en al troosteloosheid dat de weerklok sloeg. Dwars door de buien met miezer trokken de schimmels de koets over het Westeinde op weg naar het Huygensmuseum Hofwijck waar bruid en bruidegom elkaar het jawoord zouden geven. Het was ergens tussen de 10 en 15 graden. Daar aangekomen bleef het nog treurigheid troef, de bruidsjurk met sleep hield het niet droog enkele paraplu’s ten spijt. Vanaf het terras van The Village werd de foto (boven) van de aankomst daar gemaakt.

Op de terugweg over het Westeinde werd het droog en Marva kwam in de landauer langs. Zij wuifde optimistisch met opgestoken duim. Als een ware prinses met pareldiadeem passeerde zij het Prinses Marianne (!)-viaduct. Bruid en bruidegom (wiens naam door ons nog niet achterhaald is) reden met de koets naar de Franse Kerkstraat waar zij even aanklopte bij het echtpaar Cees en Lies Buskens. Wat een verrassing voor beiden. Marva kent het huis van de familie namelijk goed. Als medewerkster van Florence komt zij normaal gesproken wekelijks voor thuiszorg. In de Franse Kerkstraat werd ook nog een foto van het rijtuig gemaakt. Schrale troost; later kwam de zon door en kon de fotograaf toch nog mooie trouwfoto’s maken. Voor Marva bleef het ondanks alles de dag van haar leven.