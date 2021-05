Jubileumboek over Molen De Vlieger

10 mei – Het dezer dagen ten doop gehouden boek over Molen De Vlieger is een uitgave van de Historische Vereniging Voorburg in samenwerking met Stichting Molen De Vlieger ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van deze molen. In dit boek wordt met tekst, kaarten en foto’s een beeld gegeven van de geschiedenis van deze poldermolen vanaf de bouw in 1621 tot en met het huidige molenmuseum.

Molen De Vlieger is een van de oudste nog werkende poldermolens van ons land. Sinds zijn verplaatsing naar het poldergebied van Essesteijn in 1989 heeft hij een belangrijke educatieve en toeristische functie. Tijdens het molenseizoen van 1 april tot 1 november leiden molenaar Bram Zonderop (op foto van Ronald Meekel) en een groep vrijwilligers bezoekers uit binnen- en buitenland en schoolkinderen rond in de molen. Zij krijgen er informatie over de constructie en werking van een poldermolen, over de verschillende molentypen en over het leven van een molenaar.

Het molenboek telt 112 pagina’s, heeft een harde kaft en kost € 20. Vrienden van Molen De Vlieger betalen € 15. Het boek is te bestellen via de website www.molendevlieger.nl. Leden van de Historische Vereniging Voorburg krijgen het boek gratis thuisbezorgd.