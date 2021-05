Huis-aan-huis voor ‘Marianne’-donateurs

11 mei – Voor bestuursleden van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne was het zaterdag jl. ‘brievenbussendag’. Als vrijwillige postbestellers liepen zij (regen of niet) huis-aan-huis over de Prinses Mariannelaan om hun eerste Nieuwsbrief ter kennismaking in de circa 300 brievenbussen te doen. Het bestuur van deze vorig jaar opgerichte stichting vond het toepasselijk om de Prinses Mariannelaan-bewoners als eersten een exemplaar te bezorgen. En nu maar hopen op ‘Marianne’- donateurs. V.l.n.r.: Alfred van Bunge, Tilly Zwartepoorte, Marcel Mooijman, Kees van der Leer, Marieke Spliethoff. Foto Ronald Meekel.