Alles klaar voor ontvangst, alleen gras nog

12 mei – Voor de horeca breken eindelijk weer betere tijden aan als er meer gasten welkom zijn op het buitenterras of binnen. Ondernemers zijn er klaar voor, stoelen en tafels zijn als nieuw en de terrassen schoon geveegd. Bij Brasserie De Koepel in park Vreugd en Rust is het echter nog even wachten op de gemeente om het gras te laten maaien. Het liefst zou het personeel zelf de grasroller ter hand te nemen maar dat mag niet zomaar. Ook voor de gasten is het vriendelijker niet tot over hun enkels in het (natte)gras te moeten stappen op weg naar de buitentafel.