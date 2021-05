Huldiging Indië-veteraan op verjaardag (103)

In de Tweede Wereldoorlog heeft hij een zeer bijzondere rol vervuld door met 66 andere KNIL-soldaten een guerrilla te voeren tegen de Japanners; slechts 16 man overleefden dit. Na de oorlog stuurde Pieter de Kock de daarbij gebruikte en gehavende Nederlandse vlag met de namen van de 16 overlevenden naar Koningin Wilhelmina waarop de vorstin reageerde met een handgeschreven brief:

13 mei – De oudste veteraan in deze gemeente Petrus Pieter de Kock , is op 12 mei 103 jaar geworden, een van de oudste oud-gedienden in ons land. Burgemeester Klaas Tigelaar zocht hem op met bloemen en bood de jarige een ‘blauwe hap maaltijd’ aan, mede namens het veteranencomité Leidschendam-Voorburg. De Marinierskapel stond voor zijn deur en bracht een aubade. De Kock kreeg een bloemenhulde van het Veteraneninstituut. Foto: gemeente LV.

