Eerbetoon aan de ‘Kleine Grote Vrouw’

14 mei – Vertegenwoordigers van Wijkvereniging Oud Voorburg, Huygens’ Hofwijck, Museum Swaensteyn en Stichting Erfgoed Prinses Marianne hebben gisteren een gedenkboeket geplaatst bij Huize Onder de Linden, de voormalige Oranjerie van Prinses Marianne aan het Oosteinde waar de vorige week overleden Ineke Verbeek-Cremer lange tijd heeft gewoond. (Zie eerder bericht op deze site). De crematie vond in kleine familiekring plaats. Naar wij beluisteren was het de wens van Ineke dat bij haar uitvaart het gedicht ‘Mijn vaders tuinen’ van Aart van der Leeuw werd voorgedragen, een schrijver die zij bewonderde. De plaatsing van het gedenkboeket gold als een spontaan eerbetoon aan de iconische mevrouw Verbeek die door grote betrokkenheid bij tal van Voorburgse aangelegenheden erenamen had als mevrouw Hofwijck en de Kleine Grote Vrouw. Foto Ronald Meekel.

