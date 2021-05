Smakelijke variant op het Marianneviaduct

15 mei – Bij de overgangen onder het Marianneviaduct word je getrakteerd op graffiti in bonte kleuren. Tijdens de wachttijd voor het verkeerslicht vraag je je af wanneer en hoe precies die ‘schilderingen’ zijn aangebracht. Op die locaties hebben wij nog nooit de graffiti-masters aan het werk gezien. Je moet er bovendien halsbrekende toeren voor over hebben, zo te beoordelen. Nachtelijk werk misschien? Onder een van de kunstgrepen zien we een tekst die er naar alle waarschijnlijkheid sinds de laatste kersttijd in goed handschrift is gezet. Een smakelijke variant.