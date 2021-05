ArtiBrak Galerieprijs 2021 voor Rumiana Yotova

17 mei – De Bulgaarse kunstenares Rumiana Yotova heeft de Fonds ArtiBrak Galerieprijs 2021 gekregen. Zij kreeg de prijs voor haar abstracte olieverfschilderij, dat volgens de jury ‘een krachtig werk is, dat direct alle aandacht opeist. Met sterke kleurvlakken die een subtiel spel aangaan met de grafische belijning roept het bij alle juryleden rijke fantasieën op. Het is levendig en heeft een sterke ruimtelijke werking’.

