Windturbine zet gemeenteraad onder stroom

18 april – Dit bericht gaat over de politieke gevolgen van de nog altijd veelbesproken windturbine en de voordracht voor voormalige Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh om de plaats in te nemen van Nadine Stemerdink, die deze week burgemeester van Voorschoten werd. Partij GBLV is faliekant tegen de voordracht omdat die wethouder de komst van de turbine destijds in Den Haag bagatelliseerde terwijl hier een storm van protest opstak onder bewoners de Zeeheldenwijk, Park Leeuwensteijn, Voorburg Oud, Damsigt, Verzetsheldenwijk, Leidschendam-Zuid en het Damcentrum. Zij vonden met name GBLV aan hun zijde, maar ook CDA en VVD verklaarden zich toen vol solidair met de bewoners.

‘Hoe kan de gemeenteraad voor deze voordracht zijn, terwijl we eerst volop in het geweer zijn gekomen om de windturbine tegen te houden’, vraagt fractievoorzitter Frank Rozenberg van GBLV. ‘Het CDA dat zich volop roerde, de VVD die voor de inwoners van de Zeeheldenwijk stond. En nu zouden we dan akkoord moeten gaan met de voordracht van een wethouder die schampert over Leidschendam-Voorburg? ”Wat maakt zo’n windmolen nu uit voor Leidschendam-Voorburg?”. Wij kunnen en zullen niet voor stemmen. Wij zijn ook duidelijk naar met name CDA en VVD: als u voor stemt dan hecht u meer belang aan de coalitie dan aan de inwoners van de Zeeheldenwijk en alle andere wijken van Leidschendam-Voorburg. Zij worden worden geconfronteerd met overlast en horizonvervuiling’.

Zou er in het harde standpunt van GBLV toch iets verzachtends zitten als boetedoening door de voorgedragen wethouder en vergiffenis van de coalitiepartijen zou komen? ‘Ja’, zegt Rozenberg. ‘De wethouder zou er dan gewoon kunnen komen’.

Maar dan verandert de situatie. De beoogde wethouder zegt tegen radiostation Midvliet dat hij destijds niet had voorzien dat de windmolen ‘voor wat overlast’ zou zorgen. Rozenberg: ‘Excuses aanbieden en tegelijkertijd de overlast bagatelliseren. Je moet het maar durven. Verder zegt de beoogd wethouder dat het gaat om anti-Haags sentiment. Wij zijn niet anti-Haags, maar willen wel met respect voor onze inwoners en onze lokale belangen worden behandeld’.

Vanavond wordt er over de voordracht gestemd. Rozenberg: ‘De uitslag zal laten zien of het toneelspel van ‘boetedoening en vergiffenis’ vanavond is opgevoerd of dat de andere coalitiepartijen met deze domme voordracht van de PvdA politiek hebben afgerekend. Het is een verbijsterende voordracht, waarmee de gemeenteraad in een positie is gemanoeuvreerd om zich voor of tegen de inwoners uit te spreken. De voorgedragen kandidaat is hier, ongeacht de uitslag, hoe dan ook het slachtoffer van. Dat had de PvdA kunnen voorkomen’.