Ontwikkelaar Vronesteyn trekt zich terug

21 mei – De gemeenteraad heeft het ruimtelijk kader ingetrokken dat was opgesteld om de ontwikkeling van de 5 woningen aan het Oosteinde 241, 243 en 245a mogelijk te maken. De ontwikkelaar heeft in het najaar 2020 bij de gemeente aangegeven te stoppen met de ontwikkeling. De samenwerking tussen de ontwikkelende partij en de gemeente is daarmee beëindigd.

