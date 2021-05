Kwestie windturbine nekt beoogde wethouder

22 mei – De beoogde PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh is niet welkom in Voorburg. Zijn voordracht werd met slechts 7 van de 35 stemmen gesteund. Baldewsingh heeft zich dan ook teruggetrokken terwijl de PvdA ook bij zichzelf te rade gaat. De kwestie van de windturbine heeft de oud-Haagse wethouder genekt. Lees elders op deze site. De opvolging van wethouder Nadine Stemerdink, inmiddels burgemeester van Voorschoten, wordt nu een moeilijke exercitie.

