25 mei – De voorbereidingen voor het nieuwe hotel (Holiday Inn) aan het Stationsplein zijn in volle gang. De container voor de deur wijst op het eerst nog moeten afvoeren van resten die met de verbouwing te maken hebben. Intussen staat de leverancier van het interieur klaar om naar binnen te mogen maar moet nog even geduld hebben met het kunnen afleveren van de lampjes die in de kamers komen.

