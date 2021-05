GBLV wil spoedvergadering over chaos Mall

26 mei – De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vandaag om een extra vergadering van de gemeenteraad verzocht in verband met zowel de verkeerschaos rond The Mall of the Netherlands en de overlast voor omwonenden alsmede de politiek-bestuurlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van de PvdA uit de coalitie. Die vergadering wil GBLV al volgende week houden. Dat is kort dag maar anders (schriftelijke vragen) duurt het zeker 30 dagen.

De partij zegt dat de verkeerschaos rond The Mall niet strookt met eerdere verkeersonderzoeken. ‘Het college heeft met verkeersonderzoek beargumenteerd dat er geen verkeers- of parkeerproblemen zijn te verwachten toen de raad het besluit moest nemen over de komst van The Mall’, zegt fractievoorzitter Frank Rozenberg. ‘Daarnaast heeft wethouder Van Eekelen in een artikel in AD/HC van 17 december 2018 de indruk gewekt dat de gemeente zich niet laat overvallen door verkeersproblemen rond The Mall. Het tegendeel blijkt het geval, gelet op de vele berichten die ons hebben bereikt over de verkeerschaos, de onbereikbaarheid van omliggende wijken en de parkeerproblematiek in die wijken’.

Verder zegt Rozenberg vraagtekens te zetten bij het vertrek van de PvdA uit de coalitie en de politiek-bestuurlijke stabiliteit van het college. ‘Het college rust immers ook nu weer op een meerderheid van slechts één raadszetel’, stelt hij. ‘Het toetreden van GroenLinks in september 2020 was toch juist bedoeld om een breder politiek draagvlak te realiseren dan slechts die ene meerderheidszetel? Hoe stevig is het college nog, welke afspraken zijn er nu weer gemaakt en wat betekent een en ander voor de vastgestelde prioriteiten voor 2021?’.