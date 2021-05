Van deur tot deur naar duurzame energie

28 mei – Iedere inwoner krijgt te maken met de overgang naar duurzame energie. De gemeente vindt het belangrijk dat daarbij iedereen mee kan doen en kan worden ondersteund. ‘Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar’, zegt het College. Om inzicht te krijgen en alert te blijven op mogelijke belemmeringen tijdens het proces, begint de gemeente tussen 1 juli en 1 september een schriftelijke inspraakprocedure. Voorafgaand hieraan wordt een informatief webinar over de lokale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte georganiseerd.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink