Kom maar eens aan een rolstoel……

28 mei – Het Platform Gehandicapten geeft voorlichting aan leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Elke maand bezoeken vrijwilligers van het Platform een school. Daar laten ze kinderen ervaren hoe het is om te leven met een handicap. Zo moeten ze proberen met één hand een appeltje te schillen en mogen ze een parcours afleggen met een echte kinderrolstoel. Maar die ene stoel was dringend aan vervanging toe. Dankzij een AH-flessenactie kon het Platform een goed functionerend exemplaar bemachtigen. Ook de gemeente sprong een beetje bij alsmede Medipoint de leverancier. Hier waren geen kosten aan verbonden, omdat de rolstoel al was afgeschreven. Een rolstoel dus, kom er maar eens aan. Er is meer voor nodig dan je zou denken.