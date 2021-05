1.200 vaccinaties per dag bij ADO-stadion

29 mei – Voor veel lezers zal deze foto herkenning oproepen: het vaccinatiecentrum bij het stadion van ADO. Het tempo van ‘prikken’ is daar inmiddels opgevoerd naar 1.200 per dag, zo’n 100 per uur van 08.00 tot 20.00 uur. In de GGD-locatie aan de Appelgaarde zijn dat er circa 300. Een GGD-arts, Voorburgs lid van een sociëteit die begin volgende week weer open gaat, vertelde Voorburg Insite dat aan de hand van voorzichtige berekeningen en inschattingen, dat het risico dat niet-gevaccineerden en gevaccineerden elkaar besmetten met het corona-virus,wordt ingeschat op 0,03%. De kans op besmetting bij volledig gevaccineerden is 0,000024%. Nog een aardig nieuwtje is dat een oud-leerling van Dalton Voorburg – die nu huisarts is – de leraren van die school aangeboden heeft om hen te vaccineren met in zijn praktijk ‘overgebleven’ vaccins. Een prachtig aanbod.