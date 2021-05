30 mei – Vroeg op met een matineus rondje door Voorburg voor de boeg. Een rondje met de riksja. Welke bewoner van verzorgingshuizen wil dat niet. Nog even warm aangekleed want de zon is nog niet echt doorgekomen. En voor alle zekerheid het mondkapje op? Dat mag maar hoeft niet altijd. Laat de zomer maar komen en de riksja’s rijden naar tevredenheid met behulp van een enthousiaste vrijwilligster door het dorp.

