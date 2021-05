Sterk VCC rolt thuis ACC op

31 mei – Na een langzaam begin tegen de nummer acht van de topklasse herpakte Voorburg Cricket Club zich gisteren dankzij een formidabel partnership van Aryan Dutt en Sybrand Engelbrecht (batsman op foto) die zijn eerste 100 runs maakte voor zijn Voorburgse club en eindigde met 129 runs not out. VCC tegen het Amsterdamse ACC werd 244 – 105. ACC begon rustig maar kwam eigenlijk geen moment in de wedstrijd. Daarvoor was de VCC-aanval eenvoudigweg te sterk en te gevarieerd.

Het was veelzeggend dat vijf bowlers succesvol waren en het zal geen verbazing wekken dat Viv Kingma wederom prima scoorde. Het negende en in dit geval laatste wicket van ACC viel op 105. Het team van VCC staat op plek 3 en dus vol in de race voor de play-offs. Komende zondag mist VCC enkele internationals en is de wedstrijd tegen Dosti nog onzeker. Op zaterdag 12 juni staat de thuiswedstrijd tegen het Haagse HBS op het programma. (Foto Catch of the Day).