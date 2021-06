Oproep: ‘Houd plan fly-over tegen’

2 juni – Er zijn weer plannen voor een fly-over bij de grens Den Haag/Voorburg nabij de Van Alpenstraat en Nicolaas Beetslaan. In 2017 werd al een fly-over van 25 meter hoog gepland. Dat leidde tot een veel besproken bijeenkomst die zeer druk bezocht werd door de bewoners rond het station Laan van Nieuw Oost Indië. De geplande fly-over werd niet aangelegd, mede door een voorgesteld alternatief van bewoner A. de Ru die daarmee een lokale volksheld werd. De fly-over waaraan nu gedacht wordt is voor trams. Omwonende mevrouw M. Oosterveer heeft zich gericht tot het Voorburgse college van B&W. Zij vreest enorme horizonvervuiling. In een brief zegt zij: ‘Alhoewel het geen grondgebied van Voorburg is, maar het plan wel een grote impact heeft voor de Voorburgse omwonenden, hoop ik dat u de nodige inspanningen kunt leveren om de aanleg van een fly-over tegen te houden’.