Elke dag 7 namen omgekomen vluchtelingen

3 juni – In het gras bij de Oude Kerk zijn houten paaltjes gezet (‘kleine monumentjes’ worden ze genoemd) om de aandacht te vestigen op de tienduizenden mensen die stierven tussen 2014 en 2020 aan de Europese grenzen. Onder hen ook veel christenen, bijvoorbeeld uit Nigeria, Eritrea en Iran. De initiatiefnemers willen hiermee de aandacht vestigen op 20 juni als internationale Vluchtelingendag. Deze maand worden in het middaggebed de namen genoemd van zeven mensen die op hun tocht naar asielaanvraag in Europa zijn omgekomen.

‘We zijn verlegen met wat zich afspeelt en hebben geen pasklare antwoorden’, zegt dominee Leneke Marchand. ‘We erkennen de complexiteit van de situatie. Met deze gebedsactie nemen we geen politiek standpunt in. Wel willen we ons biddend voor Gods aangezicht met concrete mensen en hun problematiek verbinden, in alle vragen zoekend naar Gods wil en zijn gerechtigheid’. Het middaggebed vindt elke dag plaats in de Oude Kerk van 12.00 uur-12.15 uur. Reageren kan via hmmarchand@hotmail.com. (Foto Ap de Heus).