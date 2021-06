Natuurgetrouwe nostalgie in museum Swaensteyn

4 juni – Feest! Vanaf morgen (5 juni) heropent Museum Swaensteyn de deuren na een sluiting van bijna 6 maanden. Het museum pakt uit met de speelse en kleurrijke tentoonstelling Frans Bleiji. Spel van kleur en schaduw, trompe-l’oeil en stillevens. Naast een grote hoeveelheid niet eerder getoond werk, zal ook het speelgoed te zien zijn dat op de schilderijen is uitgebeeld. De tentoonstelling is te zien t/m 8 augustus. De afgebeelde objecten zijn zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven. Op het eerste gezicht is het vaak niet duidelijk of het nu echt is of toch niet.

Herkenbaar in het werk van Frans Bleiji is het oude speelgoed, waardoor veel van zijn schilderijen een nostalgisch verhaal vertellen. Het speelgoed staat op een plank, in een kastje of is met een touwtje aan de muur bevestigd. Naast houten en blikken clowns, knikkers en speelgoedautootjes schildert Bleiji ook allerlei huishoudelijke objecten, fruit, eieren en serviesgoed. Museum Swaensteyn geopend op woensdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. Reserveer vast een ticket via de website www.swaensteyn.nl. Foto’s Charles Groeneveld.