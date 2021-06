Kind parkeren: 3,75 euro per half uur

8 juni – In de Mall is een kinderbewaarplaats ingericht voorzien van alle toeters en bellen waar de kleintjes plezier aan beleven terwijl de moeder haar eigen rondje doet. Je kunt er je kind parkeren voor 3,75 euro per half uur met een maximum speeltijd van 2,5 uur. Er zijn wel wat beperkende huisregels opgesteld want het moet voor de oppassers ook weer niet te moeilijk worden, zag fotograaf Ap de Heus. Vervelende kinderen moeten ophoepelen……