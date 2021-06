Allegaartje aan fietsen in ‘beschermd dorp’

9 juni – ‘Het is een rommeltje en ik erger me daar enorm aan’, zegt een bewoner van de Frans Kerkstraat (n&a bij redactie bekend) als hij het tamelijk ongeregeld aan fietsen ziet bij het verlaten van zijn woning. Hij klaagt bij VI zijn nood. ‘We hebben het hier over een officieel Beschermd Dorpsgezicht maar wat ik hier al lange tijd zie is geen gezicht. Waar komen al die fietsen vandaan, het gros wordt niet gebruikt. Het lijkt wel een fietsendump. Misschien dat de gemeente hier eens serieus naar kan kijken’.