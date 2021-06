10 juni – Van 15 juni 21:00 uur tot 17 juni 05:00 uur voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan het Marianneviaduct over de Maanweg in Voorburg. De Maanweg is tijdens de werkzaamheden (overdag en ’s nachts) gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer. Het Westeinde is alleen tussen 21:00-05:00 uur gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via borden.