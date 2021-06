11 juni – Het zal weinigen ontgaan zijn, het groen grijpt in hoog tempo om zich heen. Sinds tien dagen lijkt de natuur een super spurt te maken na de halve ijstijd van de maanden er voor. Alles schiet de grond uit. Het is nog maar de vraag of degene die zijn fiets hier zonder groen op de grond achterliet hem terugvindt. Het ten prooi vallen aan overwoekering duurt niet lang meer.

