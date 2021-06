12 juni – Wel een vlag maar geen houder om het dundoek te laten uitsteken. Maar zo kan het ook, de vlag vastgeknoopt aan de raamgreep binnen in de portiekwoning aan de Parkweg bij de winkel van Albert Heyn. Het feliciteren van de jongen of het meisje dat hier woont en geslaagd is voor het eindexamen is er niet minder om. Goed opgelost.