Vier vrouwen exposeren werk in ArtiBrak

14 juni – Eindelijk gaat galerie ArtiBrak weer ‘normaal’ open! En meteen met een nieuwe tentoonstelling waarin vier vrouwen hun werk laten zien. Met haar abstracte olieverfschilderijen heeft Rumiana Yotova een bijdrage geleverd aan het rijke panorama van de hedendaagse Bulgaarse en Europese kunst. In het werk van Joep Fransen spelen mensen een hoofdrol o.a. met oude (familie)foto’s die ze op verschillende manieren bewerkt. Hella van Ockenburg werkt met acrylverf op doek. Het thema van haar geëxposeerde schilderijen is BOS, BOOM, TAK, BLAD. De keramieken sculpturen van Gracia Malmberg (zie foto) kunnen ook als windlicht gebruikt worden. Gracia is nu bezig met het ontwikkelen van lampenvoeten waarvan de eerste in galerie ArtiBrak geëxposeerd zal worden. Joep Fransen is op 26 juni en 10 juli in de galerie aanwezig en Hella van Ockenburg op 18 juni en 2 en 9 juli. Expositie is van 16 juni tot en met 11 juli 2021 aan de Herenstraat 44; www.artibrak.nl.