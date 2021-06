Stationsplein warme grond voor kringsalsa

16 juni – Het ging gisterochtend al los op het Stationsplein, onder ideale temperaturen kwam de Cubaanse Salsa in de benen. Ook vandaag met rond de 30 graden is het ideaal om hier de Caribische dansmuziek te laten klinken met warme grond onder de voeten. Je komt vanzelf in het ritme. Salsa is geen statische stijl maar legt de nadruk op beweging. Victor van Voorburg, een deskundige op gebied van de sneldans, legt het ons uit. ‘Een set danspassen in een salsadans is onderverdeeld in 8 tellen verdeeld over twee maten van 4 tellen. Omdat de 4e en 8e tel vaak een rust is wordt er vaak op de volgende manier meegeteld: 1, 2, 3… 5, 6, 7… Dezelfde tellen worden muzikaal gezien ook wel gegeven als 1 en 2 … 3 en 4 …, en wel als één 4/4 maat, wat eenvoudiger te begrijpen is. Als de Salsa in een kring wordt gedanst met twee of meer paren, is er sprake van Rueda de Casino, een dansvorm afgeleid van de casino stijl waarbij de paren een wiel (de rueda) vormen. Deze stijl is afkomstig uit Cuba’. Met dank aan Victor.