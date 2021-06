De berm in Voorburg is nu op z’n best

17 juni – In tegenstelling tot andere jaren is het dit seizoen een weelde van jewelste met begroeiingen langs de weg. De gemeente (wijkbeheer) heeft deze keer geen opdracht gegeven aan loonbedrijven om alles wat maar even boven de grond komt direct met machines te maaien. Dat kortwieken gaat velen aan het hart en er kwamen bij de gemeente brieven binnen met het dringende verzoek om al dat aardige zomergoed zo lang mogelijk te laten groeien. Kaal is immers maar kaal. De gemeente beterde haar leven, zoals we o.a. hier zien op de Prins Bernhardlaan. Bermen hebben naast technische ook natuurlijke functies. Bermen vormen de harmonieuze inpassing van wegen in het (stads)landschap. Een goed ontwikkelde berm, met allerlei bloemen en planten zorgt voor een betere belevingswaarde. Dit is niet alleen positief voor de wandelende of fietsende recreant, maar ook voor de automobilist en zijn passagiers.